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Antalya’da kan donduran olay: Budamak için çıktığı ağaçta yaşamını yitirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Antalya’da kan donduran olay: Budamak için çıktığı ağaçta yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan adam ağacın tepesinde yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın ağaç tepesinde askıda kalan cansız bedeni ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince olduğu yerden indirildi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi.

MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanındaki bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege, ağacın tepesinde aniden fenalaştı. Duruma tanık olan bölge sakinleri yardım etmek istedi fakat özel tesisat ile ağaç tepesindeki Özege'ye ulaşamadı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

İtfaiye ekipleri tarafından Özege'nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege'nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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