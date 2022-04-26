Antalya’da kan donduran olay: Budamak için çıktığı ağaçta yaşamını yitirdi

MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanındaki bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege, ağacın tepesinde aniden fenalaştı. Duruma tanık olan bölge sakinleri yardım etmek istedi fakat özel tesisat ile ağaç tepesindeki Özege'ye ulaşamadı.