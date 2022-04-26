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Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Bursa'da ters yönde giden sürücü, kendisini uyaran kadını 3 çocuğunun yanında tekme tokat döverek yerde sürükledi. Kadının çığlıklarını duyan mahalle esnafı, cani sürücüyü darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgiye göre, hızlı bir şekilde ters yönden gelen otomobili gören kadın, otomobil sürücüsünü yavaş gitmesi konusunda uyardı.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Kendisinin uyarılmasına sinirlenen sürücü, kız arkadaşıyla birlikte otomobilden inerek yanında 3 çocuğu olan kadınla tartışmaya başladı.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sürücü erkek şahıs ve kız arkadaşı 3 çocuğu yanında olan kadını tekme ve tokat döverek yerde sürüklediler.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Çevredekiler olan biteni izlerken; esnaflardan biri kavga seslerini duyarak olay yerine gitti. Duyarlı esnaf, kadını kurtarıp, erkek otomobil sürücüsünü etkisiz hale getirdi.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Kavga seslerine giden ve otomobil sürücüsünü kadına vurduğu için etkisiz hale getiren Vedat Tunç, '' Kadın ve 3 çocuğu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bunlara az kala çarpıyordu. Kadın, otomobil sürücüsüne biraz daha dikkatli olur musun? diye ikazda bulundu. Sürücü de yanındaki kız arkadaşıyla arabadan inip tekme tokat kadına saldırdı. O esnada ben dükkandaydım. Kavga seslerini duyunca gittim olay yerine.

Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Gittiğimde kadın yerdeydi. Otomobil sürücüsü erkek, kız arkadaşıyla birlikte kadının saçını tutmuşlar. Biri de kafasına tekme atıyor. İnsanlar da olan biteni izliyorlar, kimse müdahale etmiyor. Ben de kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettim. Adam kadını darp etmeye devam edince ben de adamı tartakladım biraz. Sokak ortasında 3 küçük çocuğunun yanında bir kadın darp ediliyor ve kimse müdahale etmiyor, bu benim zoruma gitti'' dedi.

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