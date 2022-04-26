Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Gittiğimde kadın yerdeydi. Otomobil sürücüsü erkek, kız arkadaşıyla birlikte kadının saçını tutmuşlar. Biri de kafasına tekme atıyor. İnsanlar da olan biteni izliyorlar, kimse müdahale etmiyor. Ben de kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettim. Adam kadını darp etmeye devam edince ben de adamı tartakladım biraz. Sokak ortasında 3 küçük çocuğunun yanında bir kadın darp ediliyor ve kimse müdahale etmiyor, bu benim zoruma gitti'' dedi.