Kadir Gecesi 2022 hangi gün? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi ne oldu?

Kadir Gecesi 2022 hangi gün? Duaların kabul edileceği, yapılan iyiliklerin, hayır ve hasenatın daha fazla karşılık göreceği ve ibadet eden kulların, ibadetin manevi zevkine ereceği müstesna bir gece olan Kadir Gecesi heyecanla bekleniyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir Gecesi 2022 hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi ne oldu? İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilenler...

Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü eda edilecek.