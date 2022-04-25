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3 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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3 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı ekipleri Çanakkale merkezli 3 ilde terör örgütü MLKP'ye eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.

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