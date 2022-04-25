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Diyarbakır’da kahreden olay! Annesinin cenazesini getirirken trafik kazasında can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Diyarbakır’da kahreden olay! Annesinin cenazesini getirirken trafik kazasında can verdi

Diyarbakır'da Yeter Çiçek, annesi Hava Kılıç'ın vefat etti. Annesinin cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönen Yeter Çiçek, içinde olduğu aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, 03.00 sularında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Hayati Avşar Kavşağı'nda gerçekleşti.

Bingöl'de yaşamını yitirdi. Hava Kılıç'ın cenazesini alarak yola çıkan konvoydaki 12 AAF 249 plakalı otomobil, şoförü Nihat K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada Hava Kılıç'ın 50 yaşındaki kızı Yeter Çiçek hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cesedi de otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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