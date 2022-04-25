Diyarbakır’da kahreden olay! Annesinin cenazesini getirirken trafik kazasında can verdi

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada Hava Kılıç'ın 50 yaşındaki kızı Yeter Çiçek hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.