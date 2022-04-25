Diyarbakır’da kahreden olay! Annesinin cenazesini getirirken trafik kazasında can verdi
YAŞAM DHA
Diyarbakır'da Yeter Çiçek, annesi Hava Kılıç'ın vefat etti. Annesinin cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönen Yeter Çiçek, içinde olduğu aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, 03.00 sularında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Hayati Avşar Kavşağı'nda gerçekleşti.
Bingöl'de yaşamını yitirdi. Hava Kılıç'ın cenazesini alarak yola çıkan konvoydaki 12 AAF 249 plakalı otomobil, şoförü Nihat K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada Hava Kılıç'ın 50 yaşındaki kızı Yeter Çiçek hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
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