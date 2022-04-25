Gümüşsuyu Halı 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Modern duruşunu reklam filmiyle beraber yeni koleksiyonlarına da yansıtan Gümüşsuyu Halı, 10'dan fazla yeni ürününü de yeni reklam filminde görücüye çıkarıyor.

Her tarz ve beklentiye uygun renk, model ve tasarım çeşidiyle üstün bir zenginlik sergileyen Gümüşsuyu Halı 2022 koleksiyonu, önceki nesillerde olduğu gibi gençlerin kalplerinde de yer edinecek gibi görünüyor.