Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması...
Arefe Günü oruç tutulur mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bereket ayı Ramazan'ı yaşayan müminler Ramazan'ın son günü arefe için hazırlıklara başladı. İslam alemi, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Bayramda oruç tutulur mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması...
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar tarafından oruç tutularak geçirilen ramazan ayının ikinci haftası da geride kaldı. 1 Mayıs Arefe günü ile son oruç tutularak ramazan ayına veda edilecek ve sonrasında Ramazan Bayramı kutlanacak. İşte, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken Arefe Günü oruç tutulur mu merak ediliyor. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. Arefe gününü dualarla, surelerle idrak etmek isteyen vatandaşlar oruç tutmanın faziletini ve önemini araştırırken, Arefe günü oruç tutulur mu sorusunun yanıtına ilişkin detaylar şöyle;
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, ORUÇ TUTMAK SEVAP MI?
Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göreZilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)
AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER:
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
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