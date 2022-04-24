Taksim Metro İstasyonu'nda yangın!
Taksim Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede sündürüldü.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Taksim istasyonundaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, Taksim metrosu otobüs çıkışını yayalara kapatarak şerit çekti.
Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, Taksim metrosuna gelen vatandaşları, Osmanbey metro istasyonuna yönlendirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı alt geçit bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul yaptığı ikinci duyuruda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye açıldığını bildirdi.
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