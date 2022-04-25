Diyarbakır Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!

Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.