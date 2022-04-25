Diyarbakır Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı. Polisin belinden alınmaya çalışılan silah ateş alarak duvarı deldi. Sağlık çalışanları kapı önüne koydukları sedyeyle kendilerini korumaya çalışırken, polis bazı hasta yakınlarını gözaltına aldı.
Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
"Hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır"
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
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