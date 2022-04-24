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Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: Çocuk bayram demektir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: Çocuk bayram demektir

Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla birlikte iftar yapan Emine Erdoğan, “Yarına umut olan çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

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