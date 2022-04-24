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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti

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