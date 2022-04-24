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İstanbul'da kahreden olay: Polis memuru şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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İstanbul’da kahreden olay: Polis memuru şehit oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle, kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

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