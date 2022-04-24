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Denizli'de kadına şiddet! Çocuklarının gözü önünde bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Denizli’de kadına şiddet! Çocuklarının gözü önünde bıçaklandı

Denizli'de çocuklarını 23 Nisan kutlamalarına götüren kadın, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Çocuklarının gözü önünde bıçaklanan kadın ağır yaralanırken, şüpheli, kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi daha bıçakladı. Kayıplara karışan cani sevgiliyi arama çalışmaları başlatıldı.

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