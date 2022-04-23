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Trabzon'da ertelenen uçak seferleri yeniden başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Trabzon’da ertelenen uçak seferleri yeniden başladı

Bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan uçuşlar hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilmişti. Yapılan son açıklamada uçuşların yeniden başladığı kaydedildi.

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