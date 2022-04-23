Samsun’da engelli çocuğun torpille oyunu kötü bitti! Ev küle döndü
Samsun’un İlkadım ilçesinde 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun evde torpil patlatmasıyla çıkan yangın sonucunda ev kullanılmaz duruma geldi. Yangına tanık olan bir mahalle sakini olayı, “İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" sözleriyle anlattı.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Demir Sokak'ta saat 14.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesinin sokakta oynayan kardeşini almaya gitmesini fırsat görerek torpil ile oynamaya başladı.
Bir müddet sonra elindeki torpili ateşe veren çocuk, torpilin patlaması sonucunda büyük korku yaşadı. Torpilin patlamasıyla yangın çıkan kombi de patladı. İki katlı müstakil evin birinci katını alevler sardı. Engelli kız kendini dışarı atarak kurtulmayı başarırken, elinde yanık oluştu.
Yangının büyümesinin ardından mahalleli, 112 itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek önce yangını söndürdü, daha sonra da soğutma çalışması başlattı.
BİRİNCİ KATI KULLAMAZ HALE GELDİ
Yangında müstakil evin 1. katı kullanılamaz hale gelirken, evdeki eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri elinde yanık oluşan engelli kıza müdahale etti.
"EVDE HASAR BÜYÜK"
Yangını gören mahalle sakinleri, "İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" dediler.
İtfaiye ve resmi polis ekiplerinin ayrılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri yangınla ilgili araştırma yaptı.
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