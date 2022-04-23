Kilis’te hafif ticari araç su kanalına fırladı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı

7 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI, 3'Ü ÖLÜ

Köylüler, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisindeki sürücüsü ile birlikte 7 kişi çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan araçtaki sürücü Tuncay Güngör, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör (9) boğularak hayatını kaybetti.