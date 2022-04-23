Kilis’te hafif ticari araç su kanalına fırladı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı
Kilis Elbeyli’de virajı alamayan hafif ticari araç su kanalına düştü. Feci kaza sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, akşam sularında Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü etrafında 51 yaşındaki Tuncay Güngör hakimiyetindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına fırladı.
7 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI, 3'Ü ÖLÜ
Köylüler, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisindeki sürücüsü ile birlikte 7 kişi çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan araçtaki sürücü Tuncay Güngör, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör (9) boğularak hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.
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