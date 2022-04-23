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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu Hasdal Alibeyköy yönünde gerçekleşen zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle 2 şerit trafiğe kapandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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