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Adana’da akılalmaz olay! Çay içerken bahçelerine otomobil uçtu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Adana’da akılalmaz olay! Çay içerken bahçelerine otomobil uçtu

Adana Kozan’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. İftardan sonra balkonda çay içerken kazaya tanık olan ev sahibi, bahçesine 4. defa araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Hacımirzalı kavşağında saat 19.30 sularında, Adana yönünden Kozan yönüne ilerleyen 36 yaşındaki Duran Ü. hakimiyetindeki 53 EA 896 plakalı araç, şoförünün kontrolünden çıkarak takla atıp kavşak kenarındaki evin avlusuna uçtu.

Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Duran Ü., bir vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

VATANDAŞLAR ANONSLA UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta tüp kaçağı ihtimaline karşın güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşları anonslarla uzaklaştırdı.

Sürücünün tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen ve ev ile bahçe arasına düşen araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.



BU DÖRDÜNCÜ ARAÇ DÜŞÜŞÜ!

İftar sonrası evin balkonunda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi bahçesine 4. kez araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.

Ev sahibi, fren sesini duyduklarını ardından evin bahçesine aracın düştüğünü söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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