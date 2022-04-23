Adana’da akılalmaz olay! Çay içerken bahçelerine otomobil uçtu
YAŞAM İHA
Adana Kozan’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. İftardan sonra balkonda çay içerken kazaya tanık olan ev sahibi, bahçesine 4. defa araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.
Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Duran Ü., bir vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
VATANDAŞLAR ANONSLA UZAKLAŞTIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta tüp kaçağı ihtimaline karşın güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşları anonslarla uzaklaştırdı.
Sürücünün tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen ve ev ile bahçe arasına düşen araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
BU DÖRDÜNCÜ ARAÇ DÜŞÜŞÜ!
İftar sonrası evin balkonunda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi bahçesine 4. kez araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.
Ev sahibi, fren sesini duyduklarını ardından evin bahçesine aracın düştüğünü söyledi.
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