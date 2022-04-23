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Son dakika: Üsküdar'da spor kulübünün deposunda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Üsküdar’da spor kulübünün deposunda yangın

Üsküdar Selimiye Stadı'nın deposunda çıkan yangın bitişiğindeki baz istasyonuna sıçradı. Bu sırada seyirciler amatör futbol maçını bırakıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.

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