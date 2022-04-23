Balıkesir’de trafik kazası! Yaralılar var
YAŞAM İHA
Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda içlerinde çocuklarında olduğu 6 şahıs hafif şekilde yaralandı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
KALDIRIMDAKİ ÇOCUKLARA ÇAPRTI
B.Ö'nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu.
Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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