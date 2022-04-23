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Balıkesir’de trafik kazası! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Balıkesir’de trafik kazası! Yaralılar var

Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda içlerinde çocuklarında olduğu 6 şahıs hafif şekilde yaralandı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, öğle sularında Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Beyoğlu Caddesinde gerçekleşti. Çarşı yönünde hareket eden B.Ö'nün hakimiyetindeki araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A kontrolündeki araçla çarpıştı.

KALDIRIMDAKİ ÇOCUKLARA ÇAPRTI

B.Ö'nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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