Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!
Özel bir turizm şirketine ait olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde hareket halindeyken aniden alev aldı. Paniğe yol açan yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde daha bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.
OTOBÜS HIZLICA TAHLİYE EDİLDİ
Yolcuların ve araç personelinin hızla tahliye edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, çevre güvenliğinin sağlamasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste bulunan 40 yolcu ve 3 personelde ise herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenmenin olmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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