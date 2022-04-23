23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!

Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
ABONE OL
Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği!

Özel bir turizm şirketine ait olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde hareket halindeyken aniden alev aldı. Paniğe yol açan yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangın, sabah sularında Ankara - İstanbul otoyolu Kızık mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde daha bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

OTOBÜS HIZLICA TAHLİYE EDİLDİ

Yolcuların ve araç personelinin hızla tahliye edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, çevre güvenliğinin sağlamasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüste bulunan 40 yolcu ve 3 personelde ise herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenmenin olmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği! ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA