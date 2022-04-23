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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli! Seferler iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Ordu-Giresun Havalimanı’nda ulaşıma sis engeli! Seferler iptal edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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