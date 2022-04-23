Bayram tatili uzayacak mı? Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi'den önce tatilciler hazırlıklarını yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün uygulanan bayram tatilinin bu sene de uygulanması bekleniyor. Peki, bayram tatili uzayacak mı? 5-6 Mayıs tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.