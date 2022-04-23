Bayram tatili uzayacak mı? 5-6 Mayıs tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
Bayram tatili uzayacak mı? Bayramla beraber turizm sezonu başlayacak. Kovid-19 nedeniyle iki yıldır kısıtlı geçirilen Ramazan Bayramı bu yıl coşkuyla kutlanacak. Geçtiğimiz yıl 9 gün olarak uygulanan bayram tatilinin bu sene de uygulanması talep ediliyor. Bayram tatili ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram tatili uzayacak mı? 5-6 Mayıs tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Bayram tatili uzayacak mı? Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi'den önce tatilciler hazırlıklarını yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün uygulanan bayram tatilinin bu sene de uygulanması bekleniyor. Peki, bayram tatili uzayacak mı? 5-6 Mayıs tatil mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.
Geçtiğimiz yıl kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Bayram tatili ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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