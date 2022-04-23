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İntihar mı cinayet mi? Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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İntihar mı cinayet mi? Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde çobanlık yapan yapan şahıs tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken bir çocuk babası çobanın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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