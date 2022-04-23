Antalya'da kan donduran olay! Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldü
Antalya'da bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet A.Y., tarafından başına mermerle vurularak öldürülen 61 yaşındaki Mehmet Fuat Saral’ın cenazesi, yeğeni tarafından teslim alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kullanılmayan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Cemil G. ile dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet A.Y., para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A.Y., babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cemil G. ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis ekipleri, Mehmet A.Y.'nin yolda durdurduğu iki kişiye 'Baba mı bir şey mi oldu?' dediği belirlendi. Çevrede arama yapan ekipler, Mehmet A.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Mehmet A.Y.'nin yapılan kontrolünde 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet A.Y., babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını söyledi.
Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yeğeni tarafından teslim alındı. Saral'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 KYK bursları ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- Sözleşmelilere kadro son durum: 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? Fark ortadan kalkıyor
- Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıkladı
- Maske yasağı bayramdan önce kalkar mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?