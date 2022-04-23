Antalya’da kan donduran olay! Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldü





Cemil G. ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis ekipleri, Mehmet A.Y.'nin yolda durdurduğu iki kişiye 'Baba mı bir şey mi oldu?' dediği belirlendi. Çevrede arama yapan ekipler, Mehmet A.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.



Mehmet A.Y.'nin yapılan kontrolünde 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet A.Y., babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını söyledi.



Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yeğeni tarafından teslim alındı. Saral'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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