1 milyar dolarlık vurgun! Kurbanlarını lüks hayatla kandırdılar

"SİZE DE PARA KAZANDIRIRIZ" DEDİLER; RESTORANINDAN OLDU

2019 yılında işlettiği restorana İranlı şebekenin geldiğini ve tanışmalarının bu şekilde başladığını anlatan mağdurlardan Nuh Baranoğlu, "Lüks giyimli ve altlarında son model arabalar bulunuyorlardı. Restorana bir iki defa gidip geldiler, çok güzel para harcıyorlar, çok güzel bahşişler veriyorlar. Bunlarla samimiyet kurduk. Kendilerine ne iş yaptıklarını sordum. Sanal para ile uğraştıklarını söylediler ve size de para kazandırırız dediler. İlk başlarda yüzde 10 kazanacağımızı söylediler bin dolar verdim ve yüzde 10'nunu en başta geri aldım. Bunlar o güveni bize verdiler. Biz de bu güveni görünce paranın fiyatı yükseldi. Çevremdeki insanlara da vesile olmuş oldum. Bir anda kayboldular. 30 bin dolar verdim. Bu paraları alamadık. Mağduruz, restoranımı bunlar yüzünden kapatmak zorunda kaldım. İnşallah devlet yetkilileri mağduriyetimizi giderirler. Şebeke bunlar, çok büyük paralar konuşuluyor. Herkes şikayetçi oluyor. Bu insanlar yakalansın. Lüks partilere biz hiç katılmadık. Onlar bizim paralarımızla lüks partiler veriyorlar" diye konuştu.