Ehliyetsiz sürücünün kurbanı 17 yaşındaki Ezgi’den geriye madalyaları kaldı

Biz makam ve mevkisine bakmadan kendimizi herkesle eşit görüyoruz. Ailesi 'Bizim oğlumuz suç işlemiştir, cezasını çeksin, biz de sizin affınıza sığınıyoruz' deseydi, acımız biraz hafiflerdi. Biz çocuğumuza sevgiyi, saygıyı, ülkesine yararlı ve örnek bir insan olmayı öğrettik. Benim çocuğumu maalesef sorumsuz bir anababanın yetiştirdiği şımarık bir çocuğun ehliyetsiz olarak kullandığı araç elimden aldı. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının ciğerinin yanmaması için uzun süre cezaevinde ıslah edilmesi lazım. Tüm vicdanlara sesleniyorum. Bir aracın iki insanı şehrin en işlek caddesinde altına alıp 14 metre sürüklemesi normal bir kaza mıdır? Bunu herkesin takdirine bırakıyorum" dedi.

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