23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi nedir? İşte 23 Nisan hakkında bilgiler

23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde barış ve kardeşlik değerlerinin pekiştirilmesi, farklı kültür, din, dil ve mezhepten çocukların buluşup kaynaşmasına vesile oluyor. 23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Peki, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi nedir? İşte merak edilenler...

23 NİSAN'DA NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.