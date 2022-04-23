23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi nedir? İşte 23 Nisan hakkında bilgiler
23 Nisan'da ne oldu? Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve sevinçle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geleceğin teminatı çocuklara verilen değerin en anlamlı ifadesidir. 23 Nisan tarihçesi merak edilirken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi nedir? İşte 23 Nisan hakkında bilgiler...
23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde barış ve kardeşlik değerlerinin pekiştirilmesi, farklı kültür, din, dil ve mezhepten çocukların buluşup kaynaşmasına vesile oluyor. 23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Peki, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi nedir? İşte merak edilenler...
23 NİSAN'DA NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.
23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.
Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.
Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.
1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.
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