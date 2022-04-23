Son dakika: 23 Nisan’da İstanbul yolları boş kaldı

Bazı durumlarda kısa mesafelerin saatler sürdüğü İstanbul'da, vatandaşın en büyük sorunlarından biri trafik olmuş durumda.

Gün akışını durma noktasına getiren trafik kentin çilesi haline gelirken, İstanbul'da bu gün işe giden vatandaşlar şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı.