Son dakika: 23 Nisan'da İstanbul yolları boş kaldı
Son dakika haberi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile hafta sonunun getirisiyle, İstanbul caddeleri boş kaldı. Trafik yoğunluk haritası doluluk oranını yüzde 8 olarak gösterdi.
İstanbullular için yaşadıkları kent, her geçen gün yoğunlaşan trafik nedeniyle bir kabusa dönüşüyor.
Özellikle iş başlangıç ve bitiş saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar saatlerce trafikte kalıyor.
Bazı durumlarda kısa mesafelerin saatler sürdüğü İstanbul'da, vatandaşın en büyük sorunlarından biri trafik olmuş durumda.
Gün akışını durma noktasına getiren trafik kentin çilesi haline gelirken, İstanbul'da bu gün işe giden vatandaşlar şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul caddeleri bomboş kaldı.
Bayramın ve hafta sonu olması nedeniyle trafik yoğunluğu an itibarıyla, yüzde 8 olarak ölçülüyor.
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