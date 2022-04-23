23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyadan paylaşan cani tutuklandı

Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyadan paylaşan cani tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
ABONE OL
Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyadan paylaşan cani tutuklandı

İzmir Narlıdere’de bir şahıs, babası ile babaannesini dövüp, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerden kimliği belirlenen cani, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ikamet eden bir şahıs, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin akabinde zanlıyı yakalamak için emniyet güçleri çalışma başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Öte yandan, gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Babası ve babaannesini dövüp görüntüleri paylaştı BABASI VE BABAANNESİNİ DÖVÜP GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA