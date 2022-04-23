Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyadan paylaşan cani tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ikamet eden bir şahıs, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin akabinde zanlıyı yakalamak için emniyet güçleri çalışma başlattı.