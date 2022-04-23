Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyadan paylaşan cani tutuklandı
YAŞAM İHA
İzmir Narlıdere’de bir şahıs, babası ile babaannesini dövüp, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerden kimliği belirlenen cani, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Öte yandan, gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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