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TEM Otoyolunda aracından atladı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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TEM Otoyolunda aracından atladı!

TEM Otoyolu İstoç Edirne istikametinde seyir halindeki bir araçtan kendini otoyola atan şahıs yaralandı. Şahsa ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

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