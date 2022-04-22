Bodrum'da kar payı vurgunu! 80 milyon dolandırdılar
Son dakika haberine göre: Bodrum'da, zenginlere konut kiralama işi yaptığını öne süren firma, kar payı vaadiyle para topladı. Önceleri düzenli kar ödemesi yapan firma, daha sonra ödemeleri durdurdu. Savcılığa başvuran mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.
Muğla Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren bir firma, iddiaya göre yaklaşık 800 kişinden para toplayıp kardan pay vermeyi taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 150 bin TL para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Vatandaşlardan para toplamaya devam eden firma, bir süre sonra ödeme yapmamaya başladı. Aylardır ödeme yapılmayan, yatırdıkları parayı da vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu.
80 MİLYON TL'LİK VURGUNDAN BAHSEDİLİYOR
İsmail Koç ise, "Firma yetkililerinden biri, eşimin yakın arkadaşıydı. Ev kiralama işler yaptığını söyleyerek, bizden de sermaye yatırmamızı istedi. 15 günde bir, kar payı veriyorlarmış. Eşimin telkinleriyle 150 bin TL verdik. Bizden aldıklarını, bizden öncekilere dağıtmışlar. Yani yem atmışlar. En sonunda büyük bir vurgun yaptılar. Başka yerlerde de yeni vurgunlar yapıyorlarmış. Arsa satıp parasını verenler var. Yüzlerce mağdur var. Yaklaşık 80 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Şikayetçi olduk. Bizden aldıkları paralarla deve almışlar. 'Bize bir şey olmaz deyip' herkesi korkutuyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Beni kimse kandıramaz, anca eşim kandırırdı. Eşimin sayesinde kandırıldım" diye konuştu.
ARABAMI SATTIM
Mağdurlardan Selnur Erkan, "Bana, 'yurt dışından gelenlere villa kiralıyoruz gelin bize paranızı ödünç verin size kar payı verelim' dediler. Kasım'da arabamı satıp parasını verdim. 3 kez paramın kar payımı aldım. Sonra hep oyaladılar. Anaparamı da vermiyorlar. 95 bin liram gitti. İnşallah daha fazla mağdur yoktur" dedi.
Bodrum'da bazı mağdurlar firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayda çok sayıda mağdurun ortaya çıkabileceğini belirterek, soruşturmayı derinleştirdi.
600 BİN TL DOLANDIRILDIM
Firmanın hem çalışanı hem de müşterisi olan Deniz Bayram da 600 bin TL dolandırıldığını söyledi. Bayram, söz konusu olayla ilgili kendisi hakkında dolandırıcı diye haber yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağını kaydetti. Bayram, "Dün sosyal medyadan kanal aracılığıyla bazı kişiler tarafından dolandırıcılıkla suçlandım üstüme atılan hiçbir iftirayı kabul etmiyorum.
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