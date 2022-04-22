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Ayasofya Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Ayasofya Camii’nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi. Bariyerlerle koruma altına alınan kapı, onarım çalışmalarının sona ermesiyle güvenlik şeridiyle çevrildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.

Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.

Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti.

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