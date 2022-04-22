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Kocaeli’nde eşi otomobile kilitledi! Fenalaşan kadının imdadına itfaiye yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Kocaeli’nde eşi otomobile kilitledi! Fenalaşan kadının imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'de eşinin kilitlediği araçta mahsur kalan talihsiz kadın, itfaiye ekiplerince otomobilin camı kırılarak kurtarıldı. Fenalaşan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında gerçekleşti.

'10 DAKİKAYA GELECEĞİM' DEDİ VE KAPILARI KİLİTLEYİP GİTTİ

İddiaya göre, 41 SH 322 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi.

TALİHSİZ KADIN FENALAŞTI

Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı.

Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı.

Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocası otomobile kilitleyen kadın fenalaştı KOCASI OTOMOBİLE KİLİTLEYEN KADIN FENALAŞTI
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