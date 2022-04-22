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Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında tekmeler ve tokatlar havada uçuştu! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Sultanbeyli’de liseli kızların kavgasında tekmeler ve tokatlar havada uçuştu! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde liseli 2 grup arasında çıkan kavga sonucunda cadde savaş alanını aratmayan görüntülere sahne oldu. Liselilerin kavgasında tokat ve tekmeler havada uçuşurken gözü dönen kızları vatandaşlar güçlükle ayırılabildi.

İstanbul Sultanbeyli'de hareketli bir caddede liseli 2 kız grubu arasında tansiyon yükseldi. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda liseli olduğu öğrenilen hemen hemen 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

O ANLAR KAMERADA

Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Liseli kızların kavgası kamerada LİSELİ KIZLARIN KAVGAIS KAMERADA

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