Sultanbeyli’de liseli kızların kavgasında tekmeler ve tokatlar havada uçuştu! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultanbeyli'de hareketli bir caddede liseli 2 kız grubu arasında tansiyon yükseldi. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda liseli olduğu öğrenilen hemen hemen 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.