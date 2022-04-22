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Kaçak sigara üreticilerine ağır darbe! Ankara'da 3 ayrı operasyon | 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Kaçak sigara üreticilerine ağır darbe! Ankara’da 3 ayrı operasyon | 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron, 630 bin adet boş makaron ile 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

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