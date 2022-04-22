22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

Başakşehir'de 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA