Hırka-i Şerif Camii nerede? Hırka-i Şerif’e nasıl gidilir, ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif’e giden otobüs hatları

HIRKA-İ ŞERİF'İN HİKAYESİ

Peygamber Efendimizin döneminde yaşayıp, Medine'ye kadar gelen ve annesine verdiği sözden ötürü Efendimizi göremeden Yemen'e dönen Veysel Karani Hazretlerinin hikayesi herkesin malumudur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed de (s.a.v.), Üveys el-Karani'nin bu bağlılığından ve sadakat duygusundan oldukça etkilenir.

İslam halifelerinden Hazreti Ali (r.a.) ve Hazreti Ömer'e (r.a.) vasiyette bulunur. Ölünce, üzerindeki mübarek hırkasının Veysel Karani'ye ulaştırılmasını ister. Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, bu vasiyeti yerine getirmek için Yemen'deki Ka'ren köyüne yolculuk eder.