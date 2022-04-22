Bayram arefesi ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram hangi günler idrak edilecek?
Bayram arefesi ne zaman? Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatilin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile birlikte bayramın başlangıç tarihi belli oldu. Peki, bayram arefesi ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram hangi günler idrak edilecek? İşte 2022 Ramazan Bayramı takvimi...
Bayram arefesi ne zaman? Tatili özleyen vatandaşlar Ramazna Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını araştırıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif2in ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı için tatil planları yapılmaya başlandı. Peki, bayram arefesi ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram hangi günler idrak edilecek? İşte 2022 Ramazan Bayramı takvimi...
BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. İşte 2022 Ramazan Bayramı takvimi:
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 02 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 03 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 04 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?
Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;
* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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