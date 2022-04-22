Genç üniversite öğrencisinin feci sonu! Falezlerden düşerek can verdi
Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Burhan Çağan Gökalp'ın 35 metreden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen Gökalp'in ailesi sinir krizi geçirdi.
Acı olay, saat 01.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, arkadaşları ile birlikte falezlerin üzerindeki parkta gitar çalmaya başladı.
ANTALYA'DA KORKUNÇ ÖLÜM
Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, kayalıkların arasında kalan Burhan Çağan Gökalp'i çıkaramayınca, itfaiye çalışma başlattı.
BURHAN ÇAĞAN GÖKALP HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle çıkarılan Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Gökalp'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Burhan Çağan Gökalp'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı, sabah saatlerinde morga geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?
- OGM başvuru sonuçları son durum: İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Bayram arefesi ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram hangi günler idrak edilecek?
- Hırka-i Şerif Camii nerede? Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir, ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif'e giden otobüs hatları
- Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler: En güzel, duygulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri | 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık...
- 23 Nisan mesajları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler! En güzel resimli 23 Nisan kutlama mesajları
- Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi
- Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?
- İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- 3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...