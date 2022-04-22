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Genç üniversite öğrencisinin feci sonu! Falezlerden düşerek can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Genç üniversite öğrencisinin feci sonu! Falezlerden düşerek can verdi

Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Burhan Çağan Gökalp'ın 35 metreden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen Gökalp'in ailesi sinir krizi geçirdi.

Acı olay, saat 01.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, arkadaşları ile birlikte falezlerin üzerindeki parkta gitar çalmaya başladı.

ANTALYA'DA KORKUNÇ ÖLÜM

Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, kayalıkların arasında kalan Burhan Çağan Gökalp'i çıkaramayınca, itfaiye çalışma başlattı.

BURHAN ÇAĞAN GÖKALP HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle çıkarılan Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Gökalp'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Burhan Çağan Gökalp'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı, sabah saatlerinde morga geldi.

Gökalp'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

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