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Belçika’dan tatile gelmişlerdi! Bir evladı hayatını kaybeden, öteki yaşam savaşı veren annenin yalvarışı yürek yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Belçika’dan tatile gelmişlerdi! Bir evladı hayatını kaybeden, öteki yaşam savaşı veren annenin yalvarışı yürek yaktı

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir AVM’deki restoranda yedikleri yemek ardından annesi ile kardeşiyle beraber hastalanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya'nın ön otopsisinden sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kaydedildi, ayrıntılı otopsi sonucunun beklendiği belirtildi. Anne Hasret Mercankaya, "Diğer çocuğum yoğun bakımda. 'Kalbi durabilir' diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. 5 gün bekleyeceksiniz diyorlar. Sağlık Bakanım lütfen yardım edin. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam" söyleriyle çağrıda bulundu.

Belçika'dan tatil yapmak için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı 37 yaşındaki Cihan Mercankaya ve 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemekten sonra Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir müddet sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu hastalandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç defa giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.

ÖN RAPORDA ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu olurken, Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi.

DETAYLI OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılacak detaylı otopsi işlemi sonucu kesin ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi.

SU ÖRNEĞİNİ ALINDI

Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın (4) sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayın üzerinden bir haftalık süreç geçtiği için yemeklerden numune alınamadığı bildirildi. Buna karşın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, söz konusu işletmeden su örneği aldığı ve sonucunun beklendiği kaydedildi.

"12 SAAT SONRA YAŞAMINI KAYBETTİ"

Bir evladını yitiren diğerinden ise yoğun bakımdan gelecek güzel bir haber bekleyen Hasret Mercankaya, "Meme kanseriyim. Kontrol için Didim'den İzmir'deki özel bir hastaneye geldik. Sonrasında, 'yemek yiyelim' dedik. Bütün gün bir şey yetmemiştik. Bir AVM'deki restorana gittik. Ben patlıcan yemeği çocuklar ise sulu köfte yedi. Ece, bütün yemeğini bitirdi. Sonrasında Didim'e döndük. Olay günün gecesinde kusma bulantı yaşadık. Çocuklarım ve ben çok rahatsızlandık. Başımı bile kaldıramıyordum. Acile gittik. Serum taktılar ve kan aldılar. Bir şey olmadığı söylendi. Ben sonrasında 5 gün boyunca acile gittim. Doktorlar her seferinde 'bir şey yok' dedi. Durumu ağırlaştı. Aydın'a sevk ettiler. O gün yoğun bakıma alındı. 12 saat sonra yaşamını kaybetti" diye konuştu.

"NE OLUR BU ÇOCUĞUMU KURTARIN BU DA ÖLMESİN"

Gözü yaşlı anne Hasret Mercankaya, "Çocuğum Ege, yoğun bakımda. Kalbi durabilir diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. '5 gün bekleyeceksiniz' diyorlar. Bir şeylerin çok hızlı olması lazım. Sağlık Bakanım, lütfen yardım edin. Bu çocuğum kurtulsun. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam. Diğerinin acısı sürerken, dayanamam. Yaşasın istiyorum. Bu test sonuçlarının biraz daha hızlandırılmasının bir imkanı yok mu" dedi.

Cihan Mercankaya ise, "Oğlum pazar gününden beri yoğun bakımda, hayat mücadelesi veriyor. Çok üzgünüm. Didim'de keşke daha önce müdahale edilseydi. Kaç gündür yoğun bakımda hala teşhis yok. Ön otopsi raporunda ölümü hala belirsiz. Detaylı otopsi ise 2 ila 4 ay arasında sürebiliyormuş" ifadelerini kullandı.

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