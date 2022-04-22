Belçika’dan tatile gelmişlerdi! Bir evladı hayatını kaybeden, öteki yaşam savaşı veren annenin yalvarışı yürek yaktı

"12 SAAT SONRA YAŞAMINI KAYBETTİ"

Bir evladını yitiren diğerinden ise yoğun bakımdan gelecek güzel bir haber bekleyen Hasret Mercankaya, "Meme kanseriyim. Kontrol için Didim'den İzmir'deki özel bir hastaneye geldik. Sonrasında, 'yemek yiyelim' dedik. Bütün gün bir şey yetmemiştik. Bir AVM'deki restorana gittik. Ben patlıcan yemeği çocuklar ise sulu köfte yedi. Ece, bütün yemeğini bitirdi. Sonrasında Didim'e döndük. Olay günün gecesinde kusma bulantı yaşadık. Çocuklarım ve ben çok rahatsızlandık. Başımı bile kaldıramıyordum. Acile gittik. Serum taktılar ve kan aldılar. Bir şey olmadığı söylendi. Ben sonrasında 5 gün boyunca acile gittim. Doktorlar her seferinde 'bir şey yok' dedi. Durumu ağırlaştı. Aydın'a sevk ettiler. O gün yoğun bakıma alındı. 12 saat sonra yaşamını kaybetti" diye konuştu.