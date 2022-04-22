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Son dakika: Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: Esenyurt’ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

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