Düzce’de feci olay! 70 yaşındaki kadın cam silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti
YAŞAM İHA
Düzce'de 70 yaşındaki kadın cam silerken dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Aktaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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