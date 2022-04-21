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Düzce’de feci olay! 70 yaşındaki kadın cam silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Düzce’de feci olay! 70 yaşındaki kadın cam silerken aşağı düşerek hayatını kaybetti

Düzce'de 70 yaşındaki kadın cam silerken dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, Beyciler Mahallesi 1610 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 3. katında ikamet eden 70 yaşındaki Fitnat Aktaş, evinin camlarını sildiği esnada bastığı mermer kırılınca dengesini kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aktaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

70 yaşındaki kadın cam silerek düşerek öldü 70 YAŞINDAKİ KADIN CAM SİLEREK DÜŞEREK ÖLDÜ

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