Kaçak yollarla Türkiye’ye mülteci getiren çete çökertildi! Sahte evlilik, oturma izni, ehliyet…
Türkiye'ye yasal olmayan yollarla giriş yapan mültecilerin sayısı artarken, türlü yöntemlerle bu girişleri sağlayan bir şebeke, emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda çökertildi. İstanbul'daki bir danışmanlık firmasının, yabancılara sahte belgelerle oturma izni aldığı öğrenilirken, Pakistanlı patron sınır dışı edildi. Operasyon ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkarken, vatandaşlık için sahte evlilik bile yaptırıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı uyruklu şahıslara sahte evrakla oturma izni veren şebeke çökertildi. İstanbul'da bulunan bir danışmanlık şirketi üzerinden yapılan sahtecilikle alakalı hayrete düşüren ayrıntılar ortaya çıkarken, şirketin Pakistanlı sahibi Malik Sajjad sınır dışı edildi. Kabul edilmeyen başvuruları bile düzeltme vaadinde bulunan şebekenin parayı verene ehliyet aldığı ve vatandaşlık için sahte evlilik yaptırdığı ortaya çıktı. İşte şaşkına çeviren detaylar...
İstanbul'da bulunan bir danışmanlık şirketinin, başta Pakistanlılar olmak üzere yabancı uyruklulara garantili oturum izni aldığı ortaya çıktı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, konu olan şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda, başvuruları reddedilenlere bile ikamet izni alınabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti.
KAÇAK VATANDAŞLIK, EHLİYET…
Türkiye'ye gelen kaçaklara ehliyet ve vatandaşlık dağıttığı da saptanan şirkete ait Fatih'teki iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket sahibi olan Pakistan uyruklu Malik Sajjad ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile Pakistanlı K.S.'yi gözaltına aldı.
45 BİN TL CEZA
Sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yerine 45 bin lira para cezası kesildi. Pakistanlı elebaşı Sajjad ile aynı ülke vatandaşı K.S., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından sınır dışı sevk işlemleri için Pendik'teki Ara Sevk Merkezi'ne gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
İDAM CEZASI ALANLAR İÇİN DESTEK!
Yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen şebekenin, ülkelerinde idam cezası alan kaçakların Türkiye'den gönderilmemesi için de hukuki destek verdiği öne sürüldü.
İKAMET 1600, EHLİYET 4500 TL
Şirketin ikamet izni ve ehliyet için tarife belirlediği de ortaya çıktı. Buna göre, bir yıllık ikamet izni için bin 600 lira talep eden şirket iki yıl için ise 2 bin 300 lira ücret istedi. Ehliyet için ise yabancılardan 4 bin 500 lira istendi. Çocuklu ailelere indirim de yapan şirketin, ev satışı konusunda yardımcı olduğu ve turlar düzenlediği de tespit edildi.
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