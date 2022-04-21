Dolandırıcılar yine ortaya çıktı! Tam 350 bin TL'si gitti
Dolandırılan ünlü isimler kervanına son olarak iç mimar Fatma Gülsemin Dorkan eklendi. Yine aynı taktiği kullanan dolandırıcı Dorkan'ın 350 bin lirasını çarptı. Dorkan, dolandırıldığını geç de olsa anlayarak polise haber verdi. Zanlı Gökhan Samsa, emniyet tarafından kısa sürede yakalandı. 17 yıl hapsi istenen zanlı 3 aydır tutuklu bulunuyor.
Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele-dolandırıcıların son kurbanı iç mimar Fatma Gülsemin Dorkan (77) oldu. Dorkan'ın nasıl dolandırıldığının ayrıntılarına ulaştı. Daha önceki vakalarda kendilerini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yine aynı taktiği uyguladı.
Dorkan'ı geçtiğimiz şubatta arayan bir şahıs, kendisini Gayrettepe'de vazifeli Başkomiser Volkan Uygar olarak tanıttı, "Nüfus cüzdanınız FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eline geçmiş. İsminize suç işleniyor. Mevzuyu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Uysal ile beraber takip ediyoruz" dedi.
GEÇ DE OLSA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
İnandırıcı olmak için de Dorkan'a iki hesabının bulunmuş olduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan, sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin euro'yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Yaklaşık 350 bin lirasını kaptırdığını geç de olsa anlayan Dorkan, mart ayında polis merkezine başvurdu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Polis yaptığı araştırmada, o gün parayı teslim alan kişinin taksiyle geldiğini tespit etti. Taksideki güvenlik kamerası görüntülerinden parayı teslim alan kişinin Gökhan Samsa olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Gökhan Samsa, yaşlı kadını tanımadığını, arkadaşı Ercan Şekerci'nin kendisinden yardım istediğini, arkadaşının isteği üzerine yaşlı kadının verdiği paketi alıp Şekerci'ye teslim ettiğini, kimseyi dolandırmadığını ileri sürdü. Ercan Şekerci'nin bir cezaevinde tutuklu olduğu ve yaklaşık 3 aydır da cezaevinde olduğu tespit edildi.
17 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Samsa, ifadesinin ardından 8 Mart'ta tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Samsa hakkında iç mimar Dorkan'ı dolandırmaktan ve Ercan Şekerci'ye iftira atmaktan 17 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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