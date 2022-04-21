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Bursa’da dilenciler birbirilerine tekme tokat saldırdı! Saniye saniye kaydedilen kavganın sebebi şaşkına çevirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Bursa’da dilenciler birbirilerine tekme tokat saldırdı! Saniye saniye kaydedilen kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Bursa’da iki kadın dilencinin kavgasında tekme ve tokatlar konuştu. Dilencilerin ‘bölge kavgası’ bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde gerçekleşti.

''BU BÖLGE BENİM''

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan iki dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

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