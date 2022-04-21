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Şırnak'ta teröristlerin inleri imha edildi! 20 mağara ve 35 sığınak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Şırnak’ta teröristlerin inleri imha edildi! 20 mağara ve 35 sığınak

Terör örgütlerine nefes aldırmayan Mehmetçik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Gabar ve Cudi Dağı çevresinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 35 sığınak tespit edildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teröristlerin inlerini tek tek imha etti.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı'ndaki PKK hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı belirlenen 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. Bu mağara ve sığınaklara gizlenmiş 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, bir lav silahı, bir av tüfeği, 200 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, bir aydınlatma mühimmatı, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, bir keskin nişancı şarjörü, bir güneş paneli ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonların, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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