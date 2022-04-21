Şırnak’ta teröristlerin inleri imha edildi! 20 mağara ve 35 sığınak

Operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı belirlenen 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. Bu mağara ve sığınaklara gizlenmiş 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, bir lav silahı, bir av tüfeği, 200 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, bir aydınlatma mühimmatı, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, bir keskin nişancı şarjörü, bir güneş paneli ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.