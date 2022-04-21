Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak! İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği görülürken, bazı illerde sıcalıkların 35 dereceyi bulacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden paylaşılan beş günlük hava durumu haritalarında yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği görülürken, bazı illerde sıcaklıkların 33 dereceyi bulacağı belirtildi.
GEÇİŞLER OLACAK
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BATI KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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