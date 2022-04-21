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Diyarbakır’da ahırda yangın: 76 hayvan telef oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Diyarbakır’da ahırda yangın: 76 hayvan telef oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesinde bir ahırda yangın meydana geldi. Yangın sonucunda 72’si küçükbaş 4’ü büyükbaş olmak üzere toplamda 76 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, geçen sabah sularında sahur vaktinde Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesinde 66 yaşındaki Seyfettin Zengin'e ait ahırda daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

KISA SÜREDE HER YERİ KAPLADI

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı ve ahırın yanında bulunan çobanın barınma yerini kapladı.130 metre karelik ahırın bulunduğu yerde ulaşım güçlükle sağlandığı için çevre mezralarda köylüler yangını söndürmek için olay yerine gitti. Köylüler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

76 HAYVAN TELEF OLDU

Gün doğması ile birlikte yangında ahırda bulunan 72'si küçükbaş, 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef olduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerekli tutanakları tutup işlem yaptığı belirtildi. Mağdur vatandaşın yetkililerden yardım talep ettiği kaydedildi.

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