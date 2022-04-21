Diyarbakır’da ahırda yangın: 76 hayvan telef oldu

76 HAYVAN TELEF OLDU

Gün doğması ile birlikte yangında ahırda bulunan 72'si küçükbaş, 4'ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef olduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerekli tutanakları tutup işlem yaptığı belirtildi. Mağdur vatandaşın yetkililerden yardım talep ettiği kaydedildi.