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Adliye Kavşağı'nda çalışmalar tam gaz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Adliye Kavşağı’nda çalışmalar tam gaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki hafta önce temeli atılan Adliye Kavşağı'nda Fuar Caddesi girişine sinyalize olmadan giriş yapılacak şekilde alternatif güzergah oluşturabilmek için yapılan köprüde kiriş montajları başladı.

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